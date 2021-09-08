İngiltere'deki marketlerde içecek bulunamıyor

Brexit ve pandeminin neden olduğu tedarik zinciri sorunları İngiltere'de marketlerde su ve meşrubat sıkıntısı yaşanmasına yol açtı.

Aktarılanlara göre geçen haftadan bu yana Coca-Cola dağıtımı, üç haftadır da Evian sularının dağıtımı yapılamıyor.

McDonald's'tan publara, Ikea'lardan tavuk restoran zincirlerine çok çeşitli işletmeler Birleşik Krallık'ta birkaç aydır ürün kıtlığı ile karşı karşıya.

Her geçen gün ülkedeki süpermarketlerde su ve süt gibi ürünlere ait rafların boş fotoğrafları sosyal medyada paylaşılıyor.

Koronavirüs krizi küresel tedarik zincirini etkiledi ancak İngiltere'deki sorun geçen yılın sonlarında Avrupa Birliği'nden çıkması yani Brexit'in meydana getirdiği durum.

AB vatandaşlarını işe almayı zorlaştıran kurallar, nakliye şirketlerini ciddi bir kamyon şoförü sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktığından mağazalar ürünleri teslim alamıyor.

Kovid-19 kısıtlamaları ve çalışma izinleri

Karantina sırasında İngiltere'den ülkelerine dönen birçok AB vatandaşı hem Covid-19 hem de yeni çalışma iznine ilişkin bürokrasi süreci nedeniyle ülkeye geri dönemedi.

Son tahminlere göre, Birleşik Krallık şu anda yaklaşık 100 bin kamyon şoförü sıkıntısı ile karşı karşıya.

Kaynak: Euronews