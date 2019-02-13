İngiltere'deki Rus zenginler denetim altında

İngiliz yetkililer, zengin Rusların servetinin kaynağını bulmak için çalışma başlattı.

İngiltere Ulusal Ajansı'nda suçla mücadelede (NCA) birimi, serveti şüpheli olan 140 kişi hakkında inceleme başlattı. İngiliz yetkilileri 140 kişilik listenin çoğunun Ruslardan oluştuğu iddialarını reddederek, “Ruslar çoğunluk değil, Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere diğer ülkelerden birçok insan var ” açıklamasında bulundu.

Şu anda, ajans personeli listede bulunan vatandaşlar hakkında bilgi toplayıp, servetlerin kökenini açıklamalarını istiyor. Şüpheli paranın kaynağını, mal varlıklarını ve diğer mülkleri açıklayamazsa tutuklanacaklar. 50 bin sterlin değer üzerindeki her türlü varlık inceleme konusu.

NCA’daki bir kaynak, serveti 50 bin liradan fazla olan vatandaşların kontrol altına alındığın söyleyerek, “milyonlardan bahsediyoruz. Zengin olmak suç değil, ancak bu insanlar sermayelerinin kökenini açıklamalı” dedi.

Her şüpheliye karşı soruşturma yıllarca sürebilir. Kaynağa göre, yetkililer ilk sonuçları 2019 sonuna kadar bekliyorlar.

İngiliz makamlar, 2018'de Rusya da dahil olmak üzere “kirli para” olarak adlandırdıkları servet araştırmaları için aktif bir mücadeleye başladılar.

Ardından, Moskova ve Londra arasındaki ilişkilerin şiddetinin artmasına karşı, İngiltere zengin Ruslara özel dikkat vermeye karar verdi, ancak yetkililer Rusya'ya göç etmeleri konusunda herhangi bir zorlamada bulunmadı. Mayıs 2018’de Parlamento, yetkililerin İngiliz yargı alanındaki varlıkların nihai faydalanıcılarının açıklanmasının yanı sıra menşelerinin açıklanmasını talep etme hakkına sahip olduğu bir yasayı onayladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net , Lenta.ru

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 16:53