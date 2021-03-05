İngiltere'deki Türklere çağrı: Sayıma katılın

BTA'dan yapılan açıklamada, 21 Mart'ta Birleşik Krallık genelinde nüfus sayımı gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, sayıma katılmanın hem ülkedeki Türk toplumunun gerçek sayısını göstermek hem de toplum olarak siyasal ve sosyal hayatta daha çok söz sahibi olmak için önemli olduğu vurgulandı.

Sayımın internet üzerinden yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, ilgi formun dikkatlice doldurulması istendi.

Sayıma nasıl katılacakları hakkında Türkçe ve İngilizce afişler de hazırlayan BTA, bunların Türk toplumu arasında dağıtılması çağrısı yaptı.

AA