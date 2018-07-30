İngiltere'den AB’ye ticari uyarı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İngiltere, AB’den ayrılıyor. Ayrılma süreci tamamen bittiğinde, birlik şemsiyesi altında karşılıklı olarak tanınan kolaylıklar da rafa kalkıyor. AB şirketlerine ait 7000 girişim fonunun darbe yiyeceği söyleniyor.

İngiltere ve AB yetkilileri, Brexit sonrası karşılıklı işbirliğinin devam edeceğini açıkladılar. Ancak sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili bir yol haritası sunmadılar. Ortak ekonomik girişimlerin korunmasına ve piyasalara erişimin desteklenmesine her iki taraf da olumlu bakıyor.

BREXİT NEDİR?

Britanya'nın (Birleşik Krallık) ilk iki harfi (Br) ile exit (çıkış) kelimesinin birleşmesinden oluşan Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması anlamına geliyor. İngiliz basınında Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyenler tarafından Britain ve İngilizce ‘kalmak’ anlamına gelen ‘remain’ kelimeleri birleştirilerek B-remain ifadesi kullanılıyordu.

23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandumda ‘Brexitçiler’ yüzde 52’e yüzde 48 ile ‘B-remain’ yanlılarına galip gelmişlerdi.



Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 17:45