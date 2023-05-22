İngiltere'den Amazonları koruması için Kolombiya'ya destek

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Amazon ormanlarının korunması kapsamında İngiltere tarafından 13 milyon sterlinden fazla destek sağlanacağını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Guaviare yönetim bölgesinde bir araya gelen Leyva, mevkidaşıyla dünyanın en güzel tropik ekosistemlerinden "Cerro Azul Tabiat Parkı"nda gezi gerçekleştirdi.

Leyva, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Amazon ormanlarının Kolombiya'daki kısmı için İngiltere tarafından 13 milyon sterlinden fazla katkı sunulacağını belirtti.

İngiltere yönetimine destek için teşekkür eden Leyva, ağaçlandırma projelerinin finanse edilmesinin herkesi sevindiren bir gelişme olduğunu söyledi.

Leyva, Kolombiya'nın gezegene zarar veren her şeyle mücadele etme taahhüdü verdiğini hatırlatarak, İngiltere'nin ülkesinin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu söyledi.

AMAZON ORMANLARI

Amazon ormanları, Güney Amerika'da yer alan Amazon havzasında bulunan dünyanın en büyük yağmur ormanlarıdır. Brezilya, Kolombiya, Peru, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası gibi birçok ülkenin topraklarında yer alır. Amazon ormanları, 5.5 milyon metrekarelik bir alanı kaplayarak Dünya'nın toplam ormanlık alanının yaklaşık %40'ını oluşturur.

Bu ormanlar, biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengindir ve binlerce bitki, hayvan ve böcek türüne ev sahipliği yapar. Amazon havzası, yüzbinlerce bitki türünü ve binlerce kuş, memeli ve sürüngen türünü barındırır. Ayrıca, ormanda yaşayan yerli halklar da dahil olmak üzere birçok insan bu ekosistemde yaşar ve bu ormanların kaynaklarından faydalanır.

Amazon ormanları, dünya çapında iklim düzenleyicisi olarak önemli bir role sahiptir. Ormanda gerçekleşen fotosentez, büyük miktarda oksijen üretilmesini sağlar ve atmosferdeki karbondioksiti emerek sera etkisini azaltır. Aynı zamanda, bu ormanlar, yağmur suyu döngüsünü destekleyerek yerel ve bölgesel iklimi etkiler.

Ne yazık ki, Amazon ormanları aşırı ormancılık, tarım alanlarının genişlemesi, yasadışı madencilik, kaçak ağaç kesimi ve iklim değişikliği gibi tehditler altındadır. Bu faktörler, ormanların büyük bir hızla yok olmasına ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olmaktadır. Ormanların tahrip olması, yerel halklar ve ormanda yaşayan canlılar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve küresel çapta iklim değişikliğiyle ilgili sorunları da tetikler.

Amazon ormanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi, küresel öneme sahip bir meseledir. Uluslararası çabalar, ormansızlaşmanın azaltılması, yasadışı faaliyetlerin önlenmesi, yerel halkların katılımının teşvik edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma projelerinin desteklenmesi gibi konuları ele almaktadır. Aynı zamanda, bireysel olarak da orman ürünlerini satın alırken ve doğal kaynakları kullanırken sorumluluk sahibi olmak önemlidir.

Bu derin ormanlar dünya çapında ekosistem sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve iklim düzenlemesi açısından kritik bir rol oynamaktadır