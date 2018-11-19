İngiltere'den İran'a üst düzey ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'a resm, b,r z,yarette bulunacak. Hunt'ın ziyaretinde nükleer anlaşmanın geleceği, İran’ın bölgesel çatışmalardaki rolü ile ülkede tutuklu İngiliz vatandaşlarının durumunu ele alacağı bildirildi.

AB'den çıkma kararı sonrası Brexit sancıları .eken ülkenin Avrupa'nın, İran'a nükleer anlaşma dolayısıyla uygulanan yaptırımları bertarafa yönelik gayretlerinin de ele alınacağı belirtildi.

Hunt’ın İran temasları, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana bu ülkeye Batılı bir ülkeden yapılan ilk dışişleri bakanı düzeyindeki ziyaret olacak.

Açıklamaları sebebiyle İngiltere vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in İran'da hapse girmesine neden olduğu belirtilen eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson özür dilemişti.

Yaptırımlar ve ticaret

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti. ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi de bu ay devreye girmişti.

AB, ilk yaptırım paketinin açıklanmasının ardından "ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi öngören özel ticari mekanizma kurulacağını ve böylelikle Avrupalı ekonomik aktörlerin yaptırımların etkisinden korunacağını" bildirmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net