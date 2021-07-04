İngiltere'den maske hamlesi

İngiltere'de Covid-19'a karşı hızlandırılan aşılama kampanyasının sonuç vermesi sonrası temmuz ayı ortalarında kapalı ya da açık alanlarında "maske takma zorunluluğunun" kalkacağı kaydedildi.

İngiltere Emlak Bakanı Robert Jenrick pazar günü verdiği röportajında koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Jenrick, karantinayla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin verilerin oldukça olumlu sinyaller verdiğini belirterek, maske yasağını birkaç hafta içerisinde kaldırabileceklerini söyledi.

Jenrick, salgınla alakalı kısıtlamalarda hükümetin değil vatandaşların karar vereceği yepyeni bir uygulamaya geçileceğini ifade ederek, "19 Temmuz tarihinde Covid-19 ile ilgili yeni uygulamalar açıklanacak. İnsanlar maske takmaktan hoşnut değil. Bu uygulama artık tercihe bırakılacak." diye konuştu.

Bakan Jenrick kendisinin de kısıtlamaların kaldırılması halinde maske takmayacağını söyledi ve Delta varyantı sebebiyle bazı uygulamaların devam edeceğini ifade etti. Jenrick, İngiltere'nin aşı kampanyası sonrası "vaka sayısıyla ölümler arasında salgın dönemindeki oranın" kırıldığını da sözlerine ekledi.

Delta varyantı kısıtlamaların kaldırılma tarihini uzattı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson liderliğindeki hükümet Covid-19 kısıtlamalarını haziran ayı içerisinde büyük oranda kaldırmayı düşünüyordu ancak, Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının etkileri sonrası vaka ve can kaybının artması sebebiyle bu uygulama 19 Temmuz'a ertelendi.

Nüfusun yüzde 50'si 2 doz aşı oldu

Yaklaşık 56 milyon nüfusa sahip İngiltere'de bugüne kadar 5 milyona yakın kişi Covid-19'a yakalandı ve salgın sebebiyle 130 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Birleşik Krallık genelinde toplamda 78 milyon doz Covid-19 aşısı yapılırken, toplam nüfusun yüzde 50'sinden çoğu en az iki doz aşı oldu.

Uzmanlar nüfusun sürü bağışıklığı kazanabilmesi için aşılanma oranının yüzde 95'i geçmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak: Euronews