İngiltere'den Rus gemilerine yasak

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tüm İngiltere limanlarına Rus bayraklı, tescilli, sahip olunan, kontrol edilen, kiralanan veya işletilen herhangi bir gemiye erişim sağlamamalarını rica ettim. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'daki eylemini göz önünde bulundurarak, bu gemilerin uyması gereken bu yasalarla, burada hoş karşılanmadığını açıkça belirttim."

İngiltere'den vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmeme tavsiyesi

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'ya yapılacak tüm uçuşlara yönelik seyahat uyarısında bulunularak, "İngiltere'ye dönmek için mevcut uçuş seçenekleri sınırlı ve Rus ekonomisi giderek daha değişken hale gelmektedir." ifadesi kullanıldı.

İngiltere, Rusya'ya yönelik finansal ve ticari yaptırımları genişletiyor

İngiliz parlamentosunda konuşan Bakan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus ekonomisine karşı uygulanacak yaptırımların iki boyutu olacağını belirtti.

Truss, öncelikle Rus finans kuruluşlarının sterlin cinsinden ödemelerinde takas piyasasına erişimlerinin engellemesi amacıyla yeni yetki alanlarının oluşturulduğunu anlattı.

Rusya'nın toplam ticaretinin yüzde 50'sinden fazlasını ABD doları ve İngiliz sterlini üzerinden yaptığını vurgulayan Bakan Truss, ABD ile koordineli şekilde uygulanacak yaptırımların Rusya'nın dünya ile ticaret kabiliyetine zarar vereceğini kaydetti.

Bakan Truss, ilk etapta Rusya’nın önde gelen üç bankasının (VEB, Sovcombank ve Otkritie) tüm varlıklarının dondurulacağını, ileriki günlerde de tüm Rus bankalarının varlıklarının dondurulmasının planlandığını aktardı. Truss, şöyle devam etti:

"Mevzuatın ikinci parçası olan yaptırımlar, bir dizi kritik sektörde Rusya'ya ihracatı yasaklayacak. Bu, mikroelektronik, denizcilik ve navigasyon ekipmanları gibi üst düzey teknolojik ekipmanları içerecek. Bu, Rusya'nın askeri, endüstriyel yeteneklerini bloke edecek ve önümüzdeki yıllarda Rusya ekonomisi üzerinde bir yük oluşturacak."

Truss, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların Rus şirketlerini çok geniş bir alanda ve kritik sektörlerde izole edeceğini söyleyerek, "(Yaptırımlar) tüm Rus şirketlerini - ki bu üç milyondan fazla şirket demek - İngiltere sermaye piyasalarına erişmekten tecrit edecek." ifadesini kullandı.

Gelecek dönemde İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımlarının giderek daha da artacağını dile getiren Truss, "Gelecek haftalarda, Donbas'taki Rus işgali altındaki bölgelere ve Beyaz Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması ve Rus mevduatlarının İngiltere bankalarında sınırlandırılması konusunda daha fazla düzenleme yapılacak." şeklinde konuştu.

Rus oligarkların varlıklarının da yakından inceleneceğine işaret eden Truss, "Oligarkların evlerine, yatlarına ve hayatlarının her yönüne odaklanarak hedef listemiz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca yarın Ekonomik Suçlar Yasası'nı çıkaracağız." dedi.

Rusya'nın kara para aklama yollarının da engelleneceğine işaret eden Truss, "Bu tamamen oligarkın kirli parasını İngiltere'den atmakla ilgili. Rus ekonomisini ve özgür dünyanın Rus gazına bağımlılığını kesmek için G7 müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Putin'i ana gelir kaynağından mahrum edeceğiz." ifadelerini kullandı.