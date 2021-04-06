İngiltere'den Ukrayna'ya destek

İng,ltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Rusya’nın Ukrayna sınırındaki "istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine" ilişkin endişelerin paylaşıldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Johnson, "İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına sarsılmaz desteğini yineledim." ifadesine yer verdi.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.