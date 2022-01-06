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İngiltere'den ülkeye giriş öncesi ve sonrası PCR testi kararı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'ye gelecek kişilerin uçuş öncesi ve ülkeye giriş sonrası PCR testi yaptırma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Avrupa 06.01.2022, 08:54
İngiltere'den ülkeye giriş öncesi ve sonrası PCR testi kararı

Uçuş öncesi PCR testi zorunluluğunun kaldırılması yerel saatle cuma sabah 04.00'te yürürlüğe girecek.

Uçuş sonrası PCR zorunluluğunun kaldırılması ise pazar sabah 04.00'ten itibaren varacak kişileri etkileyecek.

Yolculardan PCR testi yerine ikinci günde bir hızlı antijen testi yaptırmaları istenecek.

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#boris johnson #İngiltere
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