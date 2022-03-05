İngiltere'den vatandaşlarına çağrı
İngiltere dışişleri Bakanlığı geçerli bir sebebi olmayan vatandaşlarının Rusya'dan ayrılmalarını tavsiye etti.
Avrupa 05.03.2022, 18:48
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ülkeye dönmek için mevcut uçuş seçeneklerinin olmaması ve Rus ekonomisindeki artan değişkenlik nedeniyle, Rusya'nın tamamına karşı yapılacak seyahatlere karşı uyarıda bulundu.
Açıklamada, "Rusya'da bulunmanız zorunlu değilse, kalan ticari yollardan ayrılmayı düşünmenizi şiddetle tavsiye ederiz." ifadesi kullanıldı.
İngiltere, 28 Şubat'ta da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.
Kaynak: AA
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü