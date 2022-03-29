İngiltere'den Wagner iddiası

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güvenlik şirketi Wagner'in, yaklaşık 1000 paralı askerini Ukrayna’nın doğusunda konuşlandıracağını duyurdu. Bakanlık, Rus düzenli ordusunun Ukrayna’nın doğusunda yaşadığı ağır kayıplar yüzünden bu kararın aldığını aktardı.

Washington’daki İngiltere Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Mick Smeath, Rusya’nın Afrika ve Suriye’deki operasyonları pahasına Wagner paralı askerlerine Ukrayna’da görev verme yoluna gitmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Bu açıklamadan önce Pentagon yetkilileri, Rusya’nın Uyrayna’yı işgali sırasında yaşadığı insan kayıplarını diğer ülkelerde konuşlandırdığı birliklerle takviye etme yoluna gitmesinin beklendiği görüşünü dile getirmişti.

Pentagon, geçen cuma günü yaptığı açıklamada ise Rusya’nın Gürcistan’da konuşlandığı askerleri geri çektiğini belirtmiş ancak bu konuda detay vermemişti.

Kaynak: Euronews