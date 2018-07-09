İngiltere Dışişleri Bakanı istifa etti

Dünya Bülteni Haber Merkezi
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti.
İngiltere'de hükümet adına Avrupa Birliği (AB) ile ayrılma sürecini müzakere eden Brexit Bakanı David Davis, dün gece Başbakan Theresa May'e istifasını vermişti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın istifa ettiği bildirildi.
Dünya Bülteni Haber Merkezi
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti.
İngiltere'de hükümet adına Avrupa Birliği (AB) ile ayrılma sürecini müzakere eden Brexit Bakanı David Davis, dün gece Başbakan Theresa May'e istifasını vermişti.