İngiltere Dışişleri Bakanı istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın istifa ettiği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı istifa etti

Dünya Bülteni Haber Merkezi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti.

İngiltere'de hükümet adına Avrupa Birliği (AB) ile ayrılma sürecini müzakere eden Brexit Bakanı David Davis, dün gece Başbakan Theresa May'e istifasını vermişti.

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