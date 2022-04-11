İngiltere Dodik ve Cvijanovic'e yaptırım uygulayacak

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dodik ve Cvijanovic'e, Bosna Hersek devletinin meşruiyetini ve işlevselliğini baltalama girişimleri nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararı kapsamında, Dodik ve Cvijanovic'e seyahat yasağı getirileceği ve mal varlıklarının dondurulacağı kaydedildi.

Dodik'in, bölücü, tehlikeli ve milliyetçi söylemler kullanarak iç ve bölgesel barışı baltaladığının altı çizilen açıklamada, söz konusu kişinin etnik nefreti ve soykırım inkarını teşvik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Cvijanovic'in ise savaş suçlularını alenen yücelttiği ve Srebrenitsa'daki soykırımı reddettiğine işaret edildi.

"Dodik ve Cvijanovic, Batı Balkanlar'daki istikrarı ve güvenliği tehdit ediyor"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da bu iki siyasinin, Bosna Hersek'te zor kazanılmış barışı kasten baltaladığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldıkları cesaretle Batı Balkanlar'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

Truss, söz konusu yaptırım kararıyla, barış düşmanlarından hesap sorulacağını gösterdiklerini belirterek, "Dodik ve Cvijanovic'in eylemleri ve söylemleri, 26 yıldır güçlükle kazanılmış barış ve istikrarı tehdit ediyor ve 1995'te düşmanlıkları sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'nı baltalıyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'ni, Milorad Dodik ve ortakları için "Bosna-Hersek'teki ayrılıkçı politikaları" nedeniyle yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

ABD yönetimi, Dodik'i, yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.