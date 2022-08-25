İngiltere, düzensiz göçmenler için Arnavutluk'la ortaklaşa çalışacak

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Priti Patel ve Arnavutluk İçişleri Bakanı Bleda Çuçi'in bu hafta yaptığı görüşmede, çok sayıda Arnavut'un insan kaçakçıları aracılığıyla Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçişlerinin önüne geçmek için ortaklaşa çalışmayı yoğunlaştırma taahhüdü verdikleri kaydedildi.

Açıklamada, Arnavutluk'tan gelen düzensiz göçmenlerin, İngiltere'ye ulaşmak için birden fazla ülkeyi geçtiği ve birçoğunun buraya vardığında asılsız sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Arnavutluk'tan İngiltere'ye üst düzey kolluk kuvvetleri sağlama sözü

Açıklamada, Arnavutluk'un, İngiltere'ye küçük botlarla gelenlerin hızla sınır dışı edilmesine yardımcı olmak için üst düzey kolluk kuvvetleri sağlama sözü verdiği belirtildi.

Ayrıca, Arnavut yetkililerin, İngiliz makamlarına bilgi ve destek işlemleri de sağlayacağı kaydedildi.

"Göçmenlik sistemimizin bu şekilde kötüye kullanılması devam edemez"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere İçişleri Bakanı Patel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok sayıda Arnavut, acımasız insan kaçakçıları ve kötü niyetli organize suç çeteleri tarafından yalanlarla İngiltere'ye dayanıksız teknelerle hain yolculuklara çıkıyor. Göçmenlik sistemimizin bu şekilde kötüye kullanılması ve insanların hayatını bu şekilde riske atması devam edemez. Arnavutluk'la olan mükemmel düzeydeki iş birliğimiz sayesinde, İngiltere'de bulunma hakkı olmayan Arnavutların sınır dışı edilmesini hızlandırmak için her fırsatı değerlendireceğiz."

Arnavutluk İçişleri Bakanı Çuçi de göçmenlerin yasa dışı ve tehlikeli yolculuklarına işaret ederek mevkidaşı Patel'le, gençlere daha iyi fırsatlar sağlamak için orta vadeli çözümler ile kalifiye profesyonellerin ve iş gücünün İngiltere'ye erişimini sağlayan yasal göç yollarını ele aldıklarını belirtti.

Ayrıca, açıklamada, İngiltere ile Arnavutluk arasında geçen yıl imzalanan geri kabul anlaşmasından bu yana yaklaşık 1000 Arnavut uyruklu suçlunun İngiltere'den sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı.

İngiliz hükümet yetkilileri, rakamlar değişkenlik gösterse de her gün Manş Denizi üzerinden ülkeye geçiş yapan düzensiz göçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ının Arnavut olduğunu varsayıyor.