İngiltere Genelkurmay Başkanı: Putin tüm stratejik askeri hedeflerinde başarısız oldu

Radakin BBC’ye yaptığı açıklamada, Rus savunması artık Ukrayna’nın karşı saldırılarına dayanamayacağı için Putin üzerindeki baskının sürekli arttığını vurguladı.



Sunday With Laura Kuenssberg programına konuşan Radakin şunları söyledi:



“En başta, bunun Başkan Putin tarafından yapılan stratejik bir hata olduğunu ve stratejik hataların stratejik sonuçlara yol açtığını söyledik. Şu anda olan şey kesinlikle stratejik bir başarısızlıktır. Putin tüm askeri stratejik hedeflerinde başarısız oluyor. Ukrayna’yı boyunduruk altına almak istedi, bu olmayacak. Başkent Kiev’in kontrolünü ele geçirmek istedi, başarısız oldu. NATO’yu zayıflatmak istediğini gördük. NATO artık çok daha güçlü. Uluslararası kararlılığı kırmak istedi. Aslında bu, son dönemde daha güçlendi ve o baskı altında, sorunları artıyor.”



Radakin, Putin’in özellikle Ukrayna kuvvetleri güçlendiğinden beri askeri hedeflerini gerçekleştirmek için yeterli insan gücüne veya donanıma sahip olmadığını vurgulayarak şu ifadelerle devam etti:



“Ayrıca cesur olan, ülkeleri için savaşan ve hepimizin sağladığı uluslararası desteği benimseyen muhteşem bir Ukrayna ordusu görüyoruz ve bu şimdi sahada bir etki yaratıyor.”



Ancak devletlerin ihtiyatlı olmaları gerektiği konusunda uyaran Radakin, çatışmanın uzun süre devam etmesinin muhtemel olduğuna da dikkat çekti.



Kiev, eylül ayı başından bu yana Ukrayna’nın güney ve doğusunda 6 bin kilometrekareden fazla alanı geri almayı başardı.



Putin, Ukrayna’nın karşı saldırısı hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak cuma günü yaptığı bir açıklamada, Ukrayna’daki Rus kuvvetleri daha fazla baskı altına girerse, Moskova’nın daha güçlü yanıt vereceğini söyledi.

Şarku’l Avsat