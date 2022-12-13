İngiltere hükümetinden yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin 5 maddelik plan

Konuşmasına, "İnsanların buraya yasa dışı yollardan gelmesi haksızlık” diyerek başlayan Sunak, güvenli ülkelerden gelen insanların sığınma başvurusunda bulunarak iltica sisteminde yer almasının da ayrıca "haksızlık" olduğunu söyledi.

Sunak, halkın ise bu duruma öfkeli olmakta haklı olduğunu belirterek, küresel iltica sisteminin artık işe yaramaz ve eskimiş olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk ile yeni anlaşma üzerinde uzlaşıya varıldı

"Düşman devletlerin" göçü Avrupa sınırında bir silah olarak kullandığını söyleyen Sunak, İngiltere'ye yasa dışı şekilde girmeye çalışanların büyük çoğunluğunun "güvenli ülkelerden" geldiği yorumunda bulundu.

Bu bağlamda, yasa dışı göçle mücadele için 5 maddelik plan belirlediklerini kaydeden Sunak, ilk olarak Manş Denizi'ni geçen küçük tekneleri izlemek için kurulacak yeni birimde 700 personelin görevlendirileceğini bildirdi.

Sunak, İngiliz sınır görevlilerinin, Arnavutluk ile yapılan yeni anlaşma kapsamında bu ülkede görevlendirileceğini ve Arnavut göçmenlerden gelen talepleri ele almak için 400 uzmandan oluşan özel bir birimin kurulacağını duyurdu.

İngiliz hükümetinin açıkladığı veriler, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gelen düzensiz göçmenlerin büyük çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğunu ve son iki yılda bu sayının hızla arttığını ortaya koyuyor.

Başbakan Sunak, ayrıca, kullanılmayan tatil parklarında, eski öğrenci yurtlarında ve ihtiyaç fazlası askeri tesislerde otellerde kalan ve konaklama bekleyen 10 bin sığınmacıya barındırma imkanı sağlayacaklarını belirtti.

"Ruanda uçuşları yeniden başlayacak"

İngiliz hükümetin gelecek yılın başlarında Manş Denizi'ni geçen göçmenlerin İngiltere'de kalmasını yasaklayacak bir yasa çıkaracağını vurgulayan Sunak, "İngiltere’ye yasa dışı yollardan girerseniz burada kalamazsınız. Hızla ya kendi ülkenize ya da sığınma talebinizin değerlendirileceği güvenli bir ülkeye geri gönderileceksiniz." dedi.

Başbakan Sunak ayrıca, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya gönderecek tartışmalı uçuşları yeniden başlatacaklarını, milletvekillerinin ülkenin sığınmacı kapasitesini belirlemek için yakın zamanda bir kota belirleyebileceğini duyurdu.

Sunak, "En çok ihtiyaç duyanlara sığınma sağlama konusunda gururlu bir geçmişimiz var. Cömertliğimizden kimse şüphe edemez. Fakat bugün bu cömertlikten yararlananların çoğu, doğrudan savaş bölgelerinden kaçanlar veya zulüm görme riski altında olanlar değil, küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçen insanlar." diye konuştu.

İngiltere İçişleri Bakanlığının eylülde açıkladığı veriler, 143 bin 377 sığınmacının başvurularına ilişkin kararın açıklanmasını beklediğini, bunlardan 100 binin ise 6 aydan uzun süredir beklediğini ortaya koymuştu.