İngiltere, İran Devrim Muhafızları ordusunu 'terör örgütü' ilan etmeye hazırlanıyor

Telegraph, hükümetin Devrim Muhafızları'na karşı bu hamleyi istihbarat örgütleriyle birlikte aylardır değerlendirdiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları, çeşitli tahminlere göre 190 bin ila 250 bin aktif personele sahip İran Silahlı Kuvvetlerinin bağımsız bir şubesi.

Haber, MI5 Genel Direktörü Ken McCallum'un Kasım ayında Tahran'ın "İngiliz veya Birleşik Krallık kökenli kişileri kaçırmak ve hatta öldürmek" için en az 10 girişimde bulunduğunu söylemesinin ardından geldi.

Grubun terör örgütü ilan edilmesiyle, Devrim Muhafızları'nın üyesi olmak, görüşmelerine katılmak ve faaliyetlerini desteklemek suç kapsamına alınacak.

Birleşik Krallık'ın yasaklanmış uluslararası terör grupları listesi şu anda 78 örgütten oluşuyor.

Haberde, söz konusu kararın haftalar içinde açıklanabileceği bilgisi paylaşıldı.