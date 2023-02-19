İngiltere İşçi Partisi lideri Starmer'den depremzedelere yardım merkezine ziyaret

Türkiye'nin Edinburgh Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar'ı, Başkonsolos Özgür Yavuzer karşıladı.

İşçi Partili yetkililere deprem yardımlarıyla ilgili yürütülen çalışmalardan söz eden Yavuzer, yardım faaliyetlerine ülkede yaşayan Türkler, İskoçyalılar ve Müslüman toplumunun destek sağladığını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Starmer da katıldığı İskoçya İşçi Partisi Kongresinde de konuyu gündeme getirdiğini, gelişmeleri de yakından takip ettiğini söyledi.

Starmer, Türkiye ile dayanışma mesajını yineledi.

Depremlerin ardından İskoçya'da, Türkiye ve Suriye'ye yönelik yardım kampanyası başlatılmış, kampanyanın tanıtımında Başbakan Nicola Sturgeon ve İskoçya siyasi partilerinin temsilcileri kampanyaya destek çağrısı yapmıştı.