İngiltere Kralı 3. Charles, Galler'de Galce konuştu

Kral 3. Charles, eşi Camilla ile Cardiff'i ziyaret etti.

3. Charles, annesi 2. Elizabeth için taziyeleri kabulünün ardından Galler Parlamentosunda (Senedd) Galce konuşma yaptı.

Kral 3. Charles ve Camilla, Cardiff'te sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkent Cardiff'te Galler bayraklarıyla caddelere akın eden halk "Tanrı kralı korusun" sloganlarıyla 3. Charles ve Camilla'yı karşıladı.

Tahta çıkmadan önce Galler Prensi olan 3. Charles'ın bu dönemde Galce dersleri aldığı biliniyor.