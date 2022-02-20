İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

Konuya ilişkin açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.

Buna göre, hastalığı hafif seyreden 2. Elizabeth için gerekli tıbbi tedbirler alındı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in gelecek hafta Windsor Sarayı'nda bulunacağı duyuruldu.

10 Şubat'ta İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Saray'a yakın bir kaynak, 95 yaşındaki Elizabeth'in, Charles ile birkaç gün önce görüştüğünü söyledi.

Başbakan Johnson'dan açıklama

Gelişmenin ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe Elizabeth'e acil şifa diledi.