İngiltere Maliye Bakanı Hunt'a göre işgücü açığı, Brexit'ten daha önemli bir sorun

Bakan Hunt, yaklaşan bütçe planında işletmelerin işe alım konusunda karşılaştıkları kısıtlamaları ele almaya çalışacağını ifade etti.

İngiltere'nin mali durumundaki "kara deliği" kapatmaya çalışırken nakit sıkıntısı çeken vatandaşları yaklaşan harcama krizi ve vergi artışları konusunda uyaran Bakan Hunt, ekonominin diğer ülkelerin gerisinde kalmasının nedeninin Brexit olup olmadığı sorusuna "Bunun en büyük sorun olduğunu düşünmüyorum... Bence bu daha çok işgücü piyasasındaki diğer faktörlerle ilgili." yanıtını verdi.

Hunt, BBC'de katıldığı bir programda, Parlamento'da düzenleyeceği "Sonbahar Açıklaması"nda konuya değineceğini belirterek, "Bu durum, ihtiyaç duydukları kişileri istihdam edemeyeceklerini düşünen işletmeler için kısıtlamalar yaratıyor. Perşembe günü kesinlikle bu konu hakkında konuşacağım." ifadesini kullandı.

Hükümet, "Sonbahar Açıklaması" adı altında bütçe tedbirleri konusunda 17 Kasım'da Parlamento'yu bilgilendirecek.

Kendisini "cimri bir figür" olarak tanımlayan Jeremy Hunt, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi yeniden dengeye oturtmak için "çok zor kararlar" almak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Euronews