İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, BoE Para Politikası Kurulu'nun (MPC) politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım programını da 895 milyar sterlinde tuttuğu belirtildi.

Devlet tahvili alımına ilişkin bankanın operasyonel yaklaşımının değişmediğine yer verilen MPC tutanaklarında, tahvil alım programının 875 milyar sterlinlik kısmının tahvil, 20 milyar sterlinlik kısmının ise şirket tahvil alımından oluşmaya devam edeceği bildirildi.

Tutanaklarda, küresel GSYH büyümesinin, mayıstan bu yana özellikle gelişmiş ekonomilerde beklenenden biraz daha güçlü olduğu aktarılarak, güçlü mal talebi, artan emtia fiyatları, arzda kısıtlamalar ve lojistik dar boğazlar ile küresel fiyatlarda baskının arttığı kaydedildi.

Fiyat baskısının bazı gelişmiş ekonomilerde enflasyon üzerinde belirginleşmeye başladığı belirtilen tutanaklarda, enflasyon beklentilerine ilişkin göstergelerin, yakın vadeli artışın geçici olacağına işaret ettiği bildirildi.

Tutanaklarda, BoE Para Politikası Kurulu'nun durumu yakından izlemeye devam edeceği ve Kurul'un hedeflerini başarmak için gerekli ne varsa yapacağı vurgulandı.

Öte yandan, BoE, enerji ve emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle kısa vadede enflasyonun yüzde 3'e ulaşmasını bekliyor. Bankanın 6 hafta önceki tahmininde bu oran yüzde 2,5 olarak açıklanmıştı.

Banka, İngiltere ekonomisinin 2. çeyrek büyüme tahminini yüzde 4,25'ten yüzde 5,5'e yükseltti.

ING Bank Global Ekonomisti James Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere Merkez Bankası'nın son açıklamasının beklenenden biraz daha iyimser olduğunu belirterek, "Faiz artırımı zamanlaması hakkında yeni bir ipucu sunmuyor." ifadesini kullandı.

Smith, BoE'nin, beklenenden yüksek enflasyon ve teşvik edici ekonomik faaliyet verileri ile Kovid-19'a yönelik artan belirsizlik arasında sıkıştığını vurgulayarak, "Enflasyonist baskıların 2022'nin ortasına kadar hafiflediği varsayımıyla ilk faiz artışını 2023'ün başlarında bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BoE, son 11 toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi.

AA