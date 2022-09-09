İngiltere Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısını erteledi
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu'nun Eylül 2022 toplantısı, Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesi nedeniyle bir hafta ertelendi.
Avrupa 09.09.2022, 20:46
BoE’den yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından İngiltere’de 12 gün boyunca yas tutulacak olması nedeniyle Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısının 15 Eylül'den 22 Eylül'e ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, "Kurulun faiz kararı 22 Eylül'de yerel saatle 12.00'de açıklanacak." denildi.
İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan 2. Elizabeth, dün 96 yaşında vefat etmişti. Ülke, Kraliçe’nin ölümünden itibaren 12 gün boyunca yas tutacak.
Kaynak: AA
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