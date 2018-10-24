İngiltere'nin Brexit sonrası B planı yok

İngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NOA) İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılması durumunda şirketlerin sıkıntı çekeceğini, sınırlardaki aksaklıklardan suçluların fayda sağlayacağını savundu.

NOA yayınladığı "Birleşik Krallık sınırı: AB'den çıkış için hazırlıksızlık" başlıklı raporunda, 29 Mart'ta bir Brexit anlaşmasının yürürlüğe girmemesi olasılığına karşı İngiltere'nin etkin sınır operasyonlarını ortaya koyacak yeterli zamanı olmadığını, bunun bedelini şirketlerin ödeyeceklerini bildirdi. NOA raporunda, İngiltere'nin bir anlaşma olmadan AB'den ayrılması durumunda şirketlerin ihtiyaç duyulacak değişiklikleri yapmak için yeterli zamanları olmadığını belirterek, "Önemli limanları ve tedarikçilerin altyapıya, insanlara, sistemlere ciddi yatırımlar yapmadan önce makum bir netliğe ihtiyaçları var" dedi.

Kaynak: finansgündem