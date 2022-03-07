İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Simmons ülkeden ayrıldı

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons'ın, ciddi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komitesinde yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlarını kapattığını açıkladı.

Truss, "Büyükelçimiz (Simmons) ciddi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı." ifadesini kullandı.

İngiliz Büyükelçi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan önce başkent Kiev'den Lviv'e geçmişti.

"Batı, Soğuk Savaş sonrası pusulasını şaşırdı"

Truss, ayrıca NATO'nun son 15 yılda savunma harcamaları ve teknolojik gelişmeler açısından yeterince bir şey yapmadığı eleştirisinde bulundu ve Rusya-Ukrayna savaşının, NATO üyelerinin, savunmaya daha fazla harcama yapmaları ve iş birliklerini geliştirmeleri gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Putin'in Ukrayna'ya saldırısının, "Avrupa'nın güvenlik mimarisini paramparça ettiğini" belirten Truss, ülkelerin Rus enerjisine olan ekonomik bağımlılıklarını yeniden düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Truss, Batı'nın, Soğuk Savaş sonrası pusulasını şaşırdığı değerlendirmesinde bulunarak, "Savunma bütçeleri kesildi, altta yatan stratejik bağımlılığı anlamadan ticari ve ekonomik ilişkilere çok fazla girildi. Bu, özellikle Rus ekonomisinin önemli parçası olan hidrokarbonlar için geçerlidir, ancak aynı zamanda teknoloji ihracatı için de geçerlidir." dedi.

"NATO'nun doğu kanadını güçlendirmemiz gerekiyor"

Truss, Batı'nın, Rusya'dan petrol ve gaz ithal ederek, hem finansman hem de Rus yüksek teknoloji savaşının gelişmesine olanak sağladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi yapmamız gereken NATO'yu güçlendirmek, özellikle doğu kanadını güçlendirmek zorundayız. Estonya'ya şimdiden daha fazla asker gönderdik, ancak yapılacak daha çok şey var. NATO genelinde savunma harcamaları konusunda ciddi olmalıyız."

Truss, ülkelerin, Rus kaynaklarına bağımlılıklarını azaltmak için Hindistan gibi ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini de sözlerine ekledi.