İngiltere Prensi öldü

Buckingham Sarayı, Prens Philip'in vefat ettiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, çok sevdiği kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu. Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleri yer aldı.

Prens Philip 99 yaşındaydı.

Kaynak: Sputnik