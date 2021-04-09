banner39

İngiltere Prensi öldü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü.

Avrupa 09.04.2021, 14:09 09.04.2021, 14:31
İngiltere Prensi öldü

Buckingham Sarayı, Prens Philip'in vefat ettiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, çok sevdiği kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu. Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleri yer aldı.

Prens Philip 99 yaşındaydı.

Kaynak: Sputnik

banner53
#prens philip
Yorumlar (0)
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak