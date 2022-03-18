İngiltere, Russia Today'in yayın lisansını iptal etti

Ofcom'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın alınmasında, RT'nin, Ukrayna'ya saldırı başlatan Rus devletince finanse edilmesi dahil "bir dizi faktörün" dikkate alındığını aktardı.

Açıklamada, "Ofcom'un kararı, RT'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin güncel olayların ve RT haberlerinin tarafsızlığı konusunda devam eden 29 soruşturmanın eşliğinde geldi" ifadesine yer verildi.

Ofcom'un, izleyicilerin, İngiltere'nin yayın düzenleyici rejimine olan güveninin yanı sıra kamu güvenini korumanın da önemini ciddiye aldığı belirtilen açıklamada, ancak mevcut koşullarda RT'nin sorumlu bir yayıncı olabileceği konusunda tatmin olunmadığı sonucuna değinildi.

Açıklamada, "Bu nedenle Ofcom, RT'nin yayın lisansını derhal yürürlükten kaldırıyor" ifadesi kullanıldı.