İngiltere: Rusya, Ukrayna ordusunun ilerlemesini engellemek için barajları bombalıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, saldırının, 15 Eylül'de Ukrayna'nın merkezindeki Kryvyi Rih Nehri üzerindeki Karachonevsky Barajı'na yapılan daha önceki bir saldırının ardından 21 ve 22 Eylül'de gerçekleştiğini kaydetti.



Bakanlık, Twitter hesabından, Rusya'nın Ukrayna ordusunun askeri geçiş noktalarını su basması için barajın kapılarını bombalamaya çalışabileceğini belirtti.



Yıkılan iki baraj ve çatışma bölgeleri arasındaki mesafe göz önüne alındığında, bu saldırıların Ukrayna operasyonlarında büyük aksamalara yol açmasının olası olmadığı ifade edildi.

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