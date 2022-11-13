İngiltere: Rusya’nın Herson’dan çekilmesi itibarı için büyük bir zarar

DPA’nın haberine göre, İngiliz Savunma Bakanlığı bugün (Cumartesi), savaşa ilişkin gelişmelere yönelik günlük istihbarat güncellemesinde, “Geri çekilme, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Dnipro Nehri’nin batı yakasında yüzleştiği zorlukların net bir şekilde kabul edilmesi olarak görülüyor” ifadelerine yer verdi.



Bakanlık, istihbaratlara istinaden, Ukrayna’nın Dnipro Nehri’nin batı kıyısındaki Herson bölgesi alanlarını ele geçirdiğini ve şimdi aynı ismi taşıyan şehri de büyük ölçüde kontrol altına aldığını açıkladı.



Bakanlık, Rusya’nın kuvvetlerini ve teçhizatını mümkün olan en kısa sürede tahliye ettiğine yönelik şüpheli olduğunu vurgularken, geri çekilmenin muhtemelen 22 Ekim’de, Rus işgal yönetiminin bölge sakinlerini şehri terk etmeye çağırdığı zamanda başlamış olduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamada, o tarihten bu yana Rusya’nın muhtemelen askeri teçhizatın yanı sıra 80 bin sivilin resmi olarak şehirden tahliye edildiği sırada sivil silahlı kuvvetleri unsurları da tahliye etmiş olduğunu aktardı.



Açıklamada, Rusya’nın hala Herson’un bazı bölgelerindeki birimlerini Dnipro Nehri’nin diğer tarafındaki savunma üslerine yönlendirmeye çalıştığı belirtildi. Bu bağlamda “Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu operasyon kapsamında karayolu, demiryolu ve Dnipro Nehri üzerindeki köprülerini yıkması kuvvetle muhtemel” ifadelerine yer verildi.



Savaşın başından bu yana, İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki savaşın gidişatı hakkında günlük olarak ulaştığı istihbaratları yayınlıyor. Bu çalışma, İngiliz hükümetinin Rusya’nın savaşla ilgili açıklamalarına yanıt verme ve müttefiklerini motive etme çabası kapsamında yürütülüyor. Moskova ise, İngiliz hükümetini savaş hakkında yanlış bilgi yayma kampanyası yürütmekle suçluyor.

Şarku’l Avsat