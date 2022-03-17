İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'da savaş suçları işlendiğine ve bunların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğuna dair "çok güçlü kanıtlar" bulunduğunu bildirdi.

Truss, BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesinin hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine, bunu söylemenin "hata olmadığını" düşündüğünü belirtti.

Bakan Truss, "Savaş suçlarının işlendiğine ve bunların arkasında Vladimir Putin'in olduğuna dair çok ama çok güçlü kanıtlar var." ifadesini kullandı.

"İngiltere, sahadaki savaş suçu kanıtlarını topluyor"

İngiltere'nin, Putin'in bu suçlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için kanıtları sahada topladığını söyleyen Truss, "Kimin savaş suçlusu olup olmadığına karar vermek nihayetinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin meselesi. Bizim şu anda yapabileceğimiz en iyi şey kanıtları getirmek." dedi.