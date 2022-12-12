İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişi aylarca durabilir

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın muhtemelen hala Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri üzerindeki kontrolünü genişletmeye çalıştığını belirtti.



Rusya, Eylül sonunda dört bölgeyi yasadışı bir şekilde ilhak etti. Yine de Kremlin, özellikle Kiev’in son aylarda toprakların geri alımında büyük ilerleme kaydettiğinden beri söz konusu bölgeleri ne siyasi ne de askeri olarak denetlemiyor.



İngiltere’nin Ukrayna’daki savaşa ilişkin yayınladığı günlük raporda, “Şimdilik, Rusya’nın stratejisini gerçekleştirmesi pek olası değil aynı şekilde Rus ordusunun bu bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirebilecek etkili bir saldırı gücü oluşturabilmesi de pek olası görünmüyor” ifadelerine yer verildi.



Raporda ayrıca “Rus kara kuvvetlerinin önümüzdeki birkaç ay içinde operasyonel açıdan önemli ilerleme kaydetmesi pek olası değil” ifadeleri de kullanıldı.



İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Şubat ayı sonlarına doğru Ukrayna işgaline başlamasından bu yana savaşın gidişatı hakkında günlük istihbarat güncellemeleri yayınlıyor.

Şarku’l Avsat