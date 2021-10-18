İngiltere sokakları çöplüğe döndü

İngiltere'nin Brighton and Hove bölgesinde yaşayanlar bu günlerde sokaklardaki çöp yığınlarından şikayetçi.

Belediye çalışanlarının 5 Ekim'de başlayan grevinde anlaşma sağlanamadı. Bunun günlük hayattaki en somut yansıması kaldırımlardaki çöp yığınları oldu.

Grev yüzünden kentte çöp, geri dönüşüm ve ticari atıklar toplanamıyor. Yetkililer çöplerin halk sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinden endişeli.

Olay

Maaşlarda beklenen iyileştirmenin yapılmaması ve belediyenin uzun süreli esnek çalışma isteklerini kabul etmemesi üzerine çalışanlar greve gitmişti.

Devam eden görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması durumunda 21 Ekim'de 15 günlük bir greve daha gidilecek.

Kaynak: TRT Haber