İngiltere üçüncü dalganın eşiğinde

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Ravi Gupta, yeni koronavirüs vakalarının sayısının henüz görece düşük olmasına karşın, Hindistan'da ortaya çıkan ve daha önce ülkede hakim olan mutasyona göre daha hızlı bulaştığı düşünülen varyantın, vakalarda hızlı bir artışa yol açtığına dikkat çekti.

Profesör Gupta, bu nedenle, hükümetin, 21 Haziran'da başlatmayı düşündüğü "normale dönüş" sürecinin ertelenmesinin doğru olacağını düşünüyor.

Çevre Bakanı George Eustice de, salgın dolayısıyla uygulanan önlemlerin kaldırılması planının ertelenmesi ihtimalinin dışlanamayacağını söyledi.

30 Mayıs Pazar günü açıklanan günlük veriler İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yeni vaka sayılarının 5 gün üst üste 3 bini aştığına işaret ediyor.

Kaynak: BBC Türkçe