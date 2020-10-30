İngiltere Üniversitesi İlk İslami Finans Derecesi Programını Başlattı

Birmingham City Üniversitesi, Birleşik Krallık'ta Muhasebe ve İslami Finans (BSc) alanında bir lisans derecesi başlatan ilk üniversite oldu.

En hızlı büyüyen finans endüstrilerinden biri olan İslami finans, küresel varlığın 2 trilyon dolardan fazla olduğunu görüyor ve 2023 yılına kadar neredeyse 4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. İslami finans, özellikle faiz alma ve yatırım yasağına yaptığı vurguyla benzersizdir. etik olarak uyumlu şirketlerde.

Birmingham City Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde kurs lideri ve kıdemli öğretim görevlisi olan Shaista Mukadam şunları söyledi :

"İslami finans, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşırken ve iş ve finans alanında etik ve sürdürülebilir süreçler sağlarken, kar, zarar ve risk paylaşımına dayalı olarak servet, kaynak ve büyümenin adil ve eşit dağılımını sağlamak için araçlar kullanır. "

Bu çığır açan kurs, öğrencilere aynı zamanda İslami hayır kurumları da dahil olmak üzere kuruluşlarla topluluk tavsiye projelerinde ortak olma şansı sağlayacaktır. İslami finansın sadece Müslümanlar için değil, etik finans alanında kariyer yapmak ve anlamak isteyen tüm iş dünyası öğrencileri için olduğu gerçeğine odaklanan bu ders, işletme alanında devrim niteliğindedir.

Shaista, "Bu kurs, tarihimizin çok önemli bir döneminde başlatılıyor," diye açıklıyor, "mevcut pandemi ve ekonomik zorluklarla birlikte, faize dayalı ekonomiye bir alternatifi yeniden düşünmek için acil bir ihtiyaç var." Ayrıca şunları söylüyor :

Kurstaki öğrencilere bu ilkelerin etrafındaki felsefe öğretilecek ve bunları gerçek dünya senaryolarında uygulama yollarını bulmaları için teşvik edilecek. Bu sadece Müslümanlar için bir kurs değil, İslam'ın öğretilerine dayalı etik bir finans yapmanın yolu. "

Kaynak: TMV

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 10:30