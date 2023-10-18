İngiltere ve Almanya saldırıyı kınamadı

İsrail'in Gazze'deki El Ehli Hastanesi'ni bombalayarak en az 500 kişinin ölümüne neden olduğu saldırı dünyada infiale neden olurken İngiltere ve Almanya'nın yaptığı açıklamada saldırıyı kınamaması dikkat çekti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda hastanenin harap edilmesinin insan hayatı açısından "yıkıcı kayıp" olduğunu belirtti.

Cleverly, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin harap edilmesi insan hayatı açışından yıkıcı bir kayıptır. İngiltere nettir. Sivil hayatının korunması her şeyden önce gelmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Cleverly, İngiltere'nin neler olduğunu öğrenmek ve Gazze'deki masum sivilleri korumak için müttefikleriyle çalışacağını bildirdi.

ALMANYA DA AÇIKLAMA YAPTI AMA KINAMADI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, siviller ve hastanelerin hedef olmaması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivil hedefler, özellikle de hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane, hiçbir koşul altında hiç kimse tarafından saldırıya uğramamalıdır. Çatışmalarda siviller korunmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin öldüğüne dair haberler karşısında derinden sarsıldık." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.