İngiltere ve Fransa arasında kriz

İngiltere, yasa dışı şekilde ülkeye giren düzensiz göçmen teknelerinin geri çevrilmesini öngören planı onayladı. Londra’nın bu adımının, Paris ile kaçak göçle mücadelede iki ülke arasında yaşanan gerilimi artırması bekleniyor.

Basına sızan plana göre, İngiltere düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini önlemek için "geri itme taktikleri" uygulayacak. Plan uyarınca hayati tehlike olmadıkça düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin ülkeye girişi engellenecek.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir hükümet görevlisine göre, sınır kuvvetleri personeli, tekneleri kendi sularından uzaklaştırmak için eğitilecek. Başsavcı Michael Ellis, hükümetin aldığı karar doğrultusunda izlenecek yeni geri itme taktiğinin yasal çerçevesini çizmek için çalışma yapacak.

İngiliz basınına göre İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirerek, Fransa’dan gelen küçük botları önlemenin "öncelikli hedefi olduğunu" bildirdi.

İngiltere ve Fransa arasında yeni kriz kapıda

Patel geçen hafta yaptığı açıklamada daha önce Londra’nın kaçak göçü önlemek için ayırdığı 75 milyon dolarlık fonu askıya aldığını açıklaması Paris’in tepkisini çekmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, İngiltere’nin Fransız sahil devriyelerine ödemek için ayırdığı fonla ilgili taahhütlerine ve deniz hukukuna saygı göstermesi gerektiğini söylemişti.

Fransız bakan, ülkesinin mali şantaj ve deniz hukukuna aykırı eylemlere boyun eğmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

İngiliz basınına sızan mektuba göre Darmanin, İngiliz bakana, “Tekneleri Fransız kıyılarına geri döndürmek tehlikeli olur. Denizde insan yaşamının korunması, göç ve milliyetçi politikaların çok daha ötesinde öncelikli bir konu.” dedi.

İngiltere’ye Manş Denizi üzerinden sadece 2021 yılında küçük teknelerle geçmeye çalışanların sayısının 13 bini bulduğu tahmin ediliyor.

Fransa ve İngiltere, temmuz ayında Manş Denizi üzerinden yasa dışı geçişleri önlemek için daha fazla güvenlik görevlisi görevlendirme ve gerekli üst düzey radarlar için daha yatırım yapılması konusunda uzlaşmıştı.

Kaynak: Euronews