İngiltere ve Galler'de resmi evlenme yaşı yükseltildi

Buna göre 16 ve 17 yaşındakilerin, ebeveynlerinin rızası olsa bile evlenmeleri veya medeni birliktelik kurmalarına artık izin verilmeyecek.

Adalet Bakanlığı, Evlilik ve Medeni Birliktelik (Asgari Yaş) Yasası'na göre şartlar ne olursa olsun, isteyerek ya da zorla, savunmasız çocukları evlendirmek suretiyle istismar etmenin artık yasa dışı ve cezai bir suç olacağının altını çizdi.

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu değişiklik, çocuklarda kalıcı hasara yol açabilen zorla evlendirmelerin önünü kesecek ve hükümetin kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığının bir parçasını oluşturacaktır." denildi.

Adalet Bakanı Dominic Raab da "Çocukları reşit olmayan kişilerle evlenmeye yönlendirenler artık haklı olarak yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacaklar" şeklinde açıklamada bulundu.

18 yaş yaygın şekilde yetişkinliğe geçiş ve tam vatandaşlık haklarının kazanıldığı reşit olma yaşı olarak kabul ediliyor.

Resmi rakamlar

Yasa gereği artık İngiltere ve Galler'de18 yaşın altındaki bir çocuk ya da gencin evlenmesine neden olmak yedi yıla kadar hapis cezası gerektiren suç haline geldi. Yasal olarak bağlayıcı olmayan törenlerle yapılan zorla evlendirme de suç kapsamına alındı.

Hükümetin zorla evlendirmelerle mücadele birimi, 2021 yılında 18 yaşından küçük mağdurları içeren 118 vakada destek sağladığını açıkladı. Ancak zorla evlendirme ve çocuk evliliklerin önlenmesi için çalışan sivil toplum kuruluşları resmi rakamın sorunun gerçek boyutunu yansıtmaktan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor.

Yeni yasa İskoçya ve Kuzey İrlanda'da geçerli değil

Değişiklikler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'yı kapsamıyor. Her iki ülkede de evlilik için asgari yaş 16 olarak kabul ediliyor. Kuzey İrlanda'da 18 yaşın altındakiler için ebeveyn onayı gerekirken, İskoçya'da böyle bir izne gerek bulunmuyor.

Türkiye'de erginliğe ulaşma yaşı olan 18'den itibaren kişinin fiili ehliyete sahip olması sebebiyle evlenmesi yasal.

Bununla birlikte, çocukların 17 yaşına bastıklarında ailelerinin veya yasal vasilerinin izniyle evlenebilmeleri mümkün.

Öte yandan medeni hukuk, 16 yaşındaki çocuklar için 'istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla' mahkemeden alınan özel izinle evlenebilmelerine izin veriyor.

Kaynak: Euronews