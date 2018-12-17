İngiltere ve İsviçre Brexit sonrasının ilk anlaşmasını yaptı

İngiliz ulaştırma bakanı Chris Grayling, Brexit'ten sonra iki ülke arasında hava servislerinin çalışmaya devam etmesini sağlamak için Pazartesi günü İsviçre ile bir anlaşma imzaladı.

İngiltere'nin önümüzdeki yıl Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılması bekleniyor, ancak Brexit'in nasıl ve hatta ne zaman gerçekleşeceğine dair belirsizlik hakim. Ülkenin ayrılma şartları olmadan bir anlaşma yapmadan çıkış olasılığı en çok konuşulanlar arasında.

Grayling yaptığı açıklamada, "İngiltere havacılık sektörü, Avrupa'nın en büyüğü ve dışa dönük bir küresel ülke olarak daha da gelişerek önemli bir rol oynayacak." dedi.

“Bu anlaşmalar, İngiltere'nin AB'den ayrılırken gelişmeye devam etmesini sağlayacak ve Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak faydalı bir anlaşmaya varacağından eminim, tüm olasılıkları hazırlamaya devam ediyoruz.”

AB şartlarında hizmet garantisi

Yeni ikili anlaşmanın, hava hizmetlerine ilişkin mevcut AB-İsviçre anlaşması şartlarını garanti altına aldığını ve 2017 yılında hava yoluyla 6.8 milyon yolcu taşıyan rotayı koruduğunu söyledi.

Bakanlık, hükümetin daha fazla hava hizmeti anlaşması imzalamaya yönelik taahhütler de dahil olmak üzere yeni tedbirler teklif eden Aviation 2050 danışmanlığını da başlattığını söyledi.

Havacılık bakanı Liz Sugg, “Havacılık sektörümüz dünya lideri ve Havacılık 2050 stratejisi önümüzdeki yıllarda başarıyı artıracaktır” dedi.

“Amacımız uluslararası bağlantıları genişletmek, ticareti ve yatırımı artırmak ve işletmeleri ve seyahat eden yolcuları desteklemek için iç bağlantıları güçlendirmektir.”

Kaynak: www.dunyabulteni.net