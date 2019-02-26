İngiltere yerlilerin haklarını ihlal etmeye devam ediyor

Sahra-altı Afrikasındaki İngiltere'nin son sömürgesi Chagos adasından çekilmesi için Uluslararası Adalet Divanı başkanı Abdulqavi Ahmed Yusuf duruşmada ingiltere'nin yerlilerin haklarını ihlâl ettiğine kanaat getirdi.

Hint okyanusunda Moritos'a bağlı adayı bırakmayan İngiltere halkı susturmak için vatandaşlık vaadetti lakin yerli halk tarafından bu teklif kabul görmedi.

Almanya, Brezilya gibi birçok devlet Chagos'u destekliyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki ABD hava üssüne ev sahipliği yapan Chagos Takımadaları'nın kontrolünden en kısa sürede vazgeçmesi gerektiğine dair "tavsiye görüşü"nü açıkladı.

Mahkeme, buna gerekçe olarak Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'nin 1968'de bağımsızlığını kazandığında dekolonizasyon sürecinin yasal olarak tamamlanmadığını tespit ettiğini belirtti.

Mauritius Cumhuriyeti'nin dekolonizasyon sürecinin tamamlanması için üye ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışması gerektiğini ifade eden mahkemenin açıkladığı "tavsiye görüşü" bağlayıcı olmasa da bu görüşün İngiltere'nin harekete geçmesi için bir baskı oluşturacağı belirtiliyor.

Yorum yapmak için temas kurulduğunda, İngiltere Dış ve Milletler Topluluğu Ofisi şunları söyledi: “Bu bir danışma görüşü değil, bir yargı değil. Tabii ki, detaylarına dikkatlice bakacağız. Britanya Hint Okyanusu Toprakları'ndaki savunma tesisleri, burada ve İngiltere'deki insanları terörist tehditlerden, organize suç ve korsanlıktan korumaya yardımcı oluyor. ”

Chagos Takımadaları sorunu

İngiltere, 1960 ve 1970 yılları arasında Chagos Takımadaları'ndan yaklaşık 2 bin kişiyi tahliye ederek, ABD ordusunun bir hava üssü kurabilmesini sağladı. Tahliye edilenlerin birçoğu İngiltere'ye yerleşti ve İngiliz mahkemelerinde adalara geri dönmek için yıllarca mücadele etti.

Mauritius Cumhuriyeti, Chagos Takımadaları'nın 18. yüzyıldan beri topraklarının bir parçası olduğunu ve Mauritius'in bağımsızlık kazanmasına üç yıl kala 1965'te Birleşik Krallık tarafından yasa dışı yollardan alındığını iddia ediyor. Birleşik Krallık ise Britanya Hint Okyanusu Toprakları olarak isimlendirdiği adalar üzerinde egemenliğe sahip olduğu konusunda ısrar ediyor.

Kaynak: Ajanslar