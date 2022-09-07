İngiltere'yi ayağa kaldıran görüntüler: Yeni sağlık bakanı
İngiltere'de Boris Johnson'ın başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından aylar süren seçimler sonucunda Muhafazakar Parti ve Başbakanlık koltuğuna Liz Truss oturdu. Truss'un sağlık bakanlığına atadığı Therese Coffey daha gelir gelmez İngiltere'nin gündemini altüst etti. Truss'un, elinde puro ve alkolle partilerde çekilen fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarının dilline düştü. Coffey'in sağlık sisteminin fişini çekmesinden korkuluyor.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, Therese Coffey'nin yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu.
TRUSS'UN YAKIN ARKADAŞI
Liz Truss'un yakın arkadaşı olan 50 yaşındaki Coffey İngiliz kamuoyunun yakından tanıdığı bira, müzik ve futbol aşığı olmasıyla biliniyor. Muhafazakar Parti Milletvekili koyu Katolik Coffey sapkınlığa karşı geleneksel evliliği desteklerken sıkı kürtaj karşıtı.
KOYU KATOLİK
Muhafazakar Parti Milletvekili koyu Katolik Coffey sapkınlığa karşı geleneksel evliliği desteklerken sıkı kürtaj karşıtı. Coffey, Emeklilik ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde yayınlanan raporlarda engelli ölümlerini gizlemesi ülkede büyük tepki çekmişti.
SAĞLIKSIZ ALIŞKANLIKLARI
Sağlıksız obez hali, sosyal medyaya düşen bir elinde puro diğer elinde içki şişesi ile görüntüsü yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Therese Coffey'i uzun süre eleştirilerin odağında tutacak gibi görülüyor.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Emeklilik ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde muhafazakar ve sert duruşuyla büyük bir kesimin tepkisini çeken Coffey'nin "Sağlık Bakanı" olarak atanması sosyal medyada tep yağmasına sebep oldu.