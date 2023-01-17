İngiltere'yi dehşete düşüren polisten kan donduran itiraflar

Kraliyet Savcılığı (CPS) tarafından yapılan açıklamada, Carrick'in itiraf ettiği 49 suçun bazılarının birden fazla suçu içerdiği ve toplam suç sayısının en az 71 olduğu belirtiliyor.

Carrick Pazartesi günü Southwark Kraliyet Mahkemesi'nden görülen duruşmasında, 2003 yılında 40 yaşındaki bir kadına dört kez tecavüz ettiğini ve alıkoyduğunu kabul etti.

Carrick, kurbanlarından birini evindeki merdivenlerin altındaki küçük bir dolapta zorla tuttuğunu söyledi.

47 yaşındaki Carrick polis teşkilatının Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı adlı özel bir biriminde görev yapıyordu.

Görevinden uzaklaştırılan Carrick hakkındaki soruşturma, Ekim 2021'de bir kadının şikayetiyle başladı ve o tarihten itibaren toplam 12 kadın Carrick'in saldırısına uğradığını bildirdi.

2003 ve 2020 arasındaki 17 yıllık sürede işlediği suçların çoğu polis memurunun yaşadığı Hertfordshire bölgesinde gerçekleşti.

Carrick bu kişilerin bazılarıyla Tinder ve Badoo gibi çevrimiçi çöpçatanlık uygulamaları aracılığıyla tanıştı ve görevini onların güvenini kazanmak için kullandı.

Çoğu fiziksel şiddete uğradı

Carrick kurbanlarından bazılarını acımasızca manipüle etti, parasız bıraktı, arkadaş çevrelerinden izole etti; defalarca cinsel taciz ve tecavüz suçları işledi.

Carrick, birlikte olduğu kadınların giyindiklerinden yediklerine ve geceyi nerede geçirdiklerine kadar hayatlarını kontrol ediyordu.

Bazı kadınların kendi çocuklarıyla görüşmelerini bile engelledi.

Dokuz kadına tecavüz ettiğini itiraf eden Carrick, bazılarının aylar hatta yıllar boyunca tekrarlanan suçlar olduğunu söyledi. Bu vakalarda kadınların çoğu fiziksel şiddete uğramış ve yaralanmıştı.

Carrick'in suçunu kabul etmesinden sonra, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan aldığı aylık kesildi ve hızlandırılmış bir görevi kötüye kullanma süreci başlatıldı.

Duruşması bugün günü görülecek.