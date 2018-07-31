İngiltere YPG'ye katılan eski askeri bıraktı

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DEAŞ (IŞİD) karşıtı operasyonlara katılmak için Suriye'de giderek PKK'nın uzantısı YPG'ye katılan eski İngiliz askeri James Matthews (43), İngiltere'de yargılandığı davada kanıt yetersizliğinden beraat etti.

İngiltere'de askeri destek verdiği bir örgüte yardım etmekle yargılanan ilk İngiliz olan Matthews Kasım ayında Old Bailey Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkacaktı. Fakat dosyanın savcısı Tom Little bugün mahkemeye "kanıt yetersizliği" nedeniyle Matthews'ın hüküm giymesinin mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yargıç Andrew Edis Matthews'ın suçsuz olduğuna hükmetti.

Matthews YPG'ye katılmadan önce Suudi Arabistan'da askerlere İngilizce öğrettiğini söylemişti.

YPG, Türkiye'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Fakat İngiltere ve ABD YPG'yi IŞİD'e karşı mücadele bir müttefik olarak görüyor.

İngiltere daha önce Suriye veya Irak'a giden kişilerin terörizm suçlamasıyla yargılanabileceği uyarısında bulunmuştu. İngiltere'den YPG'ye katılmaya gidenlerin sayısının 100'den az olduğu tahmin ediliyor. Yetkililere göre IŞİD'e katılan İngilizlerin sayısı ise 800'den fazla.