İngiltere'de başbakan adayı Truss'tan tepki çeken Türkiye vaadi

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmen ve mültecileri, 'işlemleri' tamamlanıncaya kadar Ruanda'ya gönderme kararı aldı. Ruanda, Birleşik Krallık'a yasa dışı yollardan giden göçmenlerin kendi topraklarında tutulmasına ilişkin anlaşmayı imzalandı.

Anlaşmaya ilişkin tartışmalar sürerken İngiliz The Times gazetesi, Muhafazakar Parti'den başbakanlık için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın sığınmacıların gönderileceği ülke sayısını artırmak istediğini öne sürdü.

The Times gazetesinde yer alan haberde, Bakan Truss'ın sığınmacıların sınır dışı edildiği yerlere Türkiye gibi ülkeleri de ekleyerek genişletmeyi planladığı iddia edildi.

Haberde Truss'ın milletvekilleri ile yaptığı özel görüşmelerde, göçmen krizi ile mücadele etmek için Ruanda ile yapılan anlaşmanın benzerlerini yapmak istediğini söylediği belirtildi. Bakan Truss'ın bu noktada Türkiye ile de müzakere başlatmak istediği kaydedildi.

İngiliz Bakana yakın bir kaynak da "Türkiye'nin Truss'ın bakacağı potansiyel bir ülke" olduğunu doğruladı ve “Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru” ifadelerini kullandı.

İngiliz Milletvekili Christopher Chope da Truss'ın kendisine geçen günlerde Türkiye ve İspanya'nın adını vererek başka ülkelerle de Ruanda benzeri anlaşmalar yapmak istediğini söylediğini ifade etti.

Haberde Türkiye'nin halı hazırda 4 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığı da belirtildi.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan adaylardan 5'i, İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada üçüncü tura kaldı. Dışişleri Bakanı Liz Truss da üçüncü tura kalan adayları arasında yer alıyor.

Kaynak: Euronews