İngiltere’de benzin ve gıda krizi derinleşiyor

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci (Brexit) sonrasında pek çok sektörde mal bulmakta ve hizmet sağlamakta zorlanmaya başladı. Brexit ile birlikte Avrupalı işçilerin ülkelerine dönmeleri ve nakliye şoförü bulunmasının zorlaşmasıyla, gündelik ihtiyaç duyulan mallara ulaşmakta zorluklar yaşanıyor. Bu sıkıntı son günlerde en fazla benzin istasyonları ve marketlerde hissediliyor. Akaryakıt tankerleri çalışmadığı için benzin istasyonları ya kapalı ya da önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Başkent Londra’da kaos görüntüleri oluştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kriz başta akaryakıt ve gıda olmak üzere çok sayıda sektörü etkiledi. Bazı akaryakıt istasyonları satışı durdurdu. İstasyonların geçici olarak kapatılacağının duyurulması, İngilizlerde endişe ve paniğe neden oldu. Çok sayıda istasyon önünde kuyruklar oluştu. Başkent Londra’da sinirler gerildi, akaryakıt kuyruğundakiler öfkelerine hakim olmakta zorlandı. Petrol şirketi Shell’in istasyonlarda benzin tükenince pompalar kullanım dışı kaldı. Shell, soruna panik alımlarının sebep olduğunu savundu.

RAFLARI VE TAKSİLERİ VURDU

Tedarik sorunu İngiltere’de bazı marketlerde rafların boş kalmasına da yol açtı. Londra’da özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olması dikkati çekti. Öte yandan akaryakıt krizi nedeniyle ülkede taksi taşımacılığı konusunda da sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.

100 BİNLİK SÜRÜCÜ AÇIĞI

Ülkede 100 bin nakliye aracı sürücüsüne ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor. İngiliz yönetimi soruna çare arıyor. Yabancı kamyon şoförlerine geçici vize vermeye hazırlanıyor. İlk etapta 10 bin 500 geçici vize verileceği belirtildi. Ancak sektör temsilcileri bu kararın hem geç hem de yetersiz olduğunu belirtti.

Dalga konusu oldular

İngiltere’nin TIR şoförü açığı Avrupa medyasında da dalga konusu oldu. Londra’nın, Avrupa üzerinden gelen düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı geri itme politikası üzerinden yapılan göndermelerde, ülkenin içine düştüğü kriz durumu hicvedildi. The New European adlı dergi, İngiliz sınır muhafaza gücünün, şişme bottaki kişilere, “Aranızda TIR şoförü var mı?” sorusunu yönelttiği bir görsele kapağında yer verdi.

Yeni Şafak