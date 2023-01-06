İngiltere'de hastane krizi: Hastalar otellere yerleştiriliyor

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) şu anda grevlerin etkileri ve ciddi bir grip salgını ile boğuşuyor. Doktor grevleriyle başlayan ve ilaç kriziyle devam eden sağlık sistemi krizinin yeni noktası şimdi de hastaneler.

Hastaneler yatak talebini azaltmak amacıyla hastaları bir otele yerleştiriyor. Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire’de acil tedaviye ihtiyaç duymayan ancak sosyal bakıma ihtiyaç duyan hastalar için oteller kullanılıyor.

Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire, kasım ayından bu yana şehirdeki isimsiz bir otelde 30 hastaya kadar odalar kullanıyor.

Bazı hastaneler, 2020'nin başlarında COVID vurduğundan beri aşırı kalabalığı azaltmak ve tıbbi bir nedeni olmayan ve hala yatarak tedavi gören kişilerin işgal ettiği yatakların boşaltılmasını hızlandırmak için bakım otellerini açıp kapattı. Bunlar çoğunlukla, doktorların hastane yatağını "gereksiz yere" işgal ettiklerine ve başka bir yerde güvenle bakılabileceklerine karar verdiği düşük tıbbi ihtiyaçları olan kişiler için kullanıldı.

Hastaların otelde ortalama üç hafta kalmaları bekleniyor.