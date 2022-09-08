İngiltere’de hayvan hakları savunucularından parlamento binasına boyalı saldırı
İngiltere’nin başkenti Londra’da hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boya fırlattı. Eylemde on kişi gözaltına alındı.
Avrupa 08.09.2022, 07:04
Hayvan haklarını savunan bir grubun üyeleri yeni Başbakan Liz Truss’ın parlamentoya gidişi sırasında eylem yaptı.
Bazı üyeler parlamento binasına boya fırlatırken bir kısmı da Parlamento binasının dışındaki kaldırıma kendilerini yapıştırdı.
Süt hayvancılığının iklim krizine neden olduğunu savunan grup üyeleri hükümetin bu konuda harakete geçmesi gerektiğini söyledi.
Aynı grup daha önce de Londra’daki bazı mağazalardaki sütleri yere dökerek protesto eylemi gerçekleştirmişti.
19
açık
Günün Anketi Tümü