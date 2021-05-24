İngiltere’de monarşiye destek azalıyor

İngiltere'de gençler artık monarşinin korunmasından yana değil. YouGov şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, gençlerin yüzde 40'tan fazlası seçilmiş bir devlet başkanı istiyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın kraliyeti ırkçılık ile suçlamasının ardından "monarşi kaldırılsın" sesleri yeniden yükselmeye başladı.

Sosyal medyada açılan "AbolishTheMonarchy" (Monarşiyi kaldırın) etiketiyle bu yönde çağrılar artarken, cuma günü yapılan anket gençlerin giderek monarşiden daha da uzaklaştığını gözler önüne serdi.

Gençlerin yüzde 41'i monarşinin sona ermesinden yana

YouGov'un anketinde, 18 ila 24 yaşındaki kişilerin yüzde 41'i, kral veya kraliçe isteyenlerin yüzde 31'ine kıyasla artık seçilmiş bir devlet başkanı olması gerektiğini düşünüyor. Oysa iki yıl önce yapılan anketlerde sonuçlar, katılımcıların yüzde 46'sının monarşinin korunmasından yana olduğu yönündeydi.

65 yaşın üzerindekilerin yüzde 81'i monarşiyi destekliyor

İngiltere'de nüfus geneline bakıldığında ise halkın büyük bir çoğunluğu halen monarşinin korunmasından yana.

Anket sonucuna göre yüzde 61'lik bir kesim 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth ve kraliyet ailesini destekliyor. 4 bin 870 yetişkinin katıldığı ankette ayrıca 25-49 yaşları arasındaki kişilerin yüzde 53'ünün monarşinin korunmasını istediği, ancak bu rakamın 2019'daki benzer bir ankete göre beş puan düşüşte olduğu görüldü.

Yine ankete göre, 2019'daki sonuçlarla aynı olarak 65 yaş üstü kişilerin yüzde 81'i monarşiyi destekliyor.

Kaynak: Euronews