İngiltere’de Truss’ın istifası liderlik rekabetini ateşledi

Önde gelen iki bakanın birkaç gün içinde hükümetinden ayrılmasından sonra, Truss’ın otoritesi azaldı, hükümeti ve partisini yönetme yeteneğini kaybetti.



Truss, göreve başladıktan 45 gün sonra, Başbakanlık Ofisi Downing Street 10 Numara’nın önünde yaptığı istifa konuşmasında halefini seçmek için önümüzdeki hafta seçimlerin yapılacağını duyurdu ve çılgın bir liderlik yarışması başlattı.



Truss, “Kabul ediyorum. Muhafazakar Parti tarafından seçildiğim görevi yerine getiremedim” diyerek, görevini bırakma konusunu İngiltere Kralı 3. Charles ile görüştüğünü açıkladı.



Kendisini destekleyen yardımcıları ve bakanlarının yokluğunda, konuşmasını yaparken yanında sadece eşi vardı.



Truss, liderlik yarışından sorumlu olan 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Bindy ile görüştüğünü dile getirerek, yeni lider seçilene kadar görevde kalacağını söyledi.



Öte yandan muhalefet partileri, Muhafazakar Parti’nin siyasi meşruiyetini kaybettiğini ileri sürerek, erken seçim çağrısında bulundu.



Basında çıkan haberlere göre, Truss yerini alacak adaylar arasında eski Başbakan Boris Johnson, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, daha önce Muhafazakar Parti liderliğine aday olan Penny Mordaunt ve Kemi Badenoch yer alıyor.



Milletvekilleri ayrıca, daha önce Johnson’ın yerine geçmek için yarıştan uzaklaşan Savunma Bakanı Ben Wallace ve Başsavcı Brandon Lewis’in adaylığını da destekliyorlar.



Truss bu hafta başında, hükümetinin hatalar yaptığını kabul etti, ancak istifa etmeyi reddederek, önceliklerine odaklaması gerektiğini vurguladı.



Çarşamba günü Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, kendisini istifaya çağıran İşçi Partisi lideri Keir Starmer’a yanıt olarak, kendisinin bir ‘savaşçı’ olduğunu ve pes etmeyeceğini söyledi.



Birkaç gün içinde, kamuoyu önünde istifa etmesini isteyen Muhafazakar milletvekillerinin sayısı 14’e yükseldi.



Siyasi tokatlar



Truss, hükümetin yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren ‘mini bütçe’ düzenlemelerini açıklamasından bu yana bir dizi siyasi darbe aldı.



Bu planı, piyasalarda çalkantılara, sterlinin dolar karşısında eşi görülmemiş bir seviyeye düşmesine ve ciddi bir geçim krizinin ortasında faiz oranlarının hızla yükselmesine neden oldu.



Truss bu ekonomik kaosun ortasında, geçen hafta Maliye Bakanı ve en yakın siyasi müttefiki Kwasi Quarting’i görevden almak ve neredeyse tüm ekonomik programından vazgeçmek zorunda kaldı.



Bunun ardından Truss, hükümetin seçmenlere vaatlerini yerine getirmemesini eleştirerek istifa eden İçişleri Bakanı Suella Braverman’ı kaybetti.



Yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, yatırımcılara güven vermek ve İngiltere’nin mali itibarını yeniden inşa etmek amacıyla harcamaları on milyarlarca sterlin azaltmak için zamanla yarışıyor.



Milyonlarca İngiliz, ekonomi resesyona girerken ve enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesindeyken, bir yaşam pahalılığı kriziyle boğuşuyor.



Hunt, parti liderliği yarışından uzaklaştı ve 31 Ekim’de yeni bir bütçe sunacak.



İstikrar için çağrılar



Truss’un istifasının açıklanmasından kısa bir süre sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere’nin mümkün olan en kısa sürede istikrarı bulması gerektiğini söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “İngiltere hiçbir başbakanın böyle bir rezaletini görmedi” dedi.



Zaharova, Truss’ın ‘cehaleti ile hatırlanacağını’ da ekledi.



ABD Başkanı Joe Biden ise, ABD ve İngiltere’nin kalıcı müttefikler olduğunu ve aralarındaki güçlü bağların süreceğini vurguladı.



Biden açıklamasında, Truss’a Ukrayna’ya karşı savaşında Rusya’yı sorumlu tutmak da dahil olmak üzere bir dizi konuda ortaklığı için teşekkür ederek, “Ülkelerimizin karşılaştığı küresel zorluklarla mücadele ederken İngiltere hükümeti ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



Truss istifasını henüz sunmadan, dün sabah gazetelerdeki manşetler durumu ‘kaos’ olarak nitelendirdi.



The Sun gazetesinde yer alan haberde Truss’ın otoritesinin paramparça olduğunu vurgulanarak, “Bir hükümet gözlerimizin önünde çökmek üzere” denildi.

Kaynak: Şarku’l Avsat