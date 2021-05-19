İngiltere’de yeni sınır problemi

Londra, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Birleşik Krallığın bir parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin problemi çözebilmek adına Brüksel'den ek zaman talep edecek.

Bunun için Boris Johnson hükümeti gıda üzerindeki kontrollerin Ekim ayında başlaması için erteleme istiyor.

Birleşik Krallık, bu yılın başında AB'den ayrıldıktan sonra, İngiltere anakarasından AB üyesi İrlanda ile kara sınırı olan Kuzey İrlanda'ya taşınan bazı mallar için kontroller ve tarifeler getirildi. Yani Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'ın bir parçası olmasına rağmen ülkenin geri kalanı ile arasında de fakto bir sınır oluşmuş oldu.

Bu kontroller arada sınır istemeyen İrlandalıların öfkesini ve tepkisini tetikledi. Kuzey İrlanda'daki İngiliz yanlıları arasında Brexit anlaşmasının onları Birleşik Krallık'ın geri kalanından ayırdığına dair bir algı yarattı. Bu durum 30 yıllık şiddete son vermiş olan 1998 barış anlaşmasının sonunu getirebilir.

Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında sınırsız ticaret olacağına söz veren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit boşanma anlaşmasını ihlal eden bir adım atarak arz kesintisini en aza indirmek için belirli kontrollerde tek taraflı olarak süre uzattığını söyledi. Johnson şimdi bu uzatma konusunda Brüksel'i de ikna etmek istiyor.

İngiltere riski AB'nin almasını istiyor

BBC'nin kaynaklarına göre, İngiltere AB'den kontrolleri yavaşça ve kademeli şekilde uygulamaya koymasını isteyecek. Haberde ekim ayından itibaren taze et ürünleri kontrollerinin başlayabileceğini ve Ocak 2022'nin sonundan itibaren de yelpazenin süt ürünleri, bitkiler ve şaraba kadar uzanabileceği belirtildi.

Johnson'ın sözcüsü, İngiltere'nin hızlı bir şekilde çözüm bulunmak istediğini söyledi ve AB'yi Kuzey İrlanda ile ticaret yapmak için “risk temelli bir yaklaşım” benimsemeye çağırdı.

İngiliz Brexit başmüzakerecisi olan David Frost, "Kuzey İrlanda Protokolünün sürdürülebilir olmayacağını" söylemesinin ardından, İrlanda Johnson'ın anlaşmayı tamamen revize etmek isteyecek olmasından endişe ediyor.

Ancak İrlanda Başbakanı Micheál Martin şöyle konuştu:

"Johnson ile görüşmemizde çok net olduk. Bunun uluslararası bir anlaşma olduğu, taahhütler verildiği, bunun yerine getirilmesi gerektiği ve içindeki süreçlerin de çalışılması gerektiği konusunda çok nettik" dedi.

Sorun ne?

İrlanda sınırı yaklaşık dört yıldır devam eden dolambaçlı görüşmelerin en zor konularından biriydi.

İngiltere hem İrlanda'da tesis edilmiş olan barışı korumak hem de AB’nin tek pazar kurallarına uymak zorunda kalmadan rahatça ticaretini sürdürmeye devam etmek istiyor.

AB ise İngiliz mallarının AB standartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek zorunda. Mesele sadece İngiltere'ye güven duymak da değil. Eğer kontroller gerçekleşmezse dünyanın geri kalanı bu sınır sayesinde İngiltere üzerinden AB pazarlarına her ürünü sokabilir.

Kontroller gerçekleşirse ve bu Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında olursa bu kez de İyi Cuma Antlaşması bozulmuş olacak ve yeniden şiddet sarmalına girilecek.

Eğer kontroller Kuzey İrlanda ile İngiltere anakarası arasında olursa bu kez de Kuzey İrlandalılar İskoçya ve Galler'e göre ayrımcılığa uğramış olacak ve rekabet şansını kaybedecek. Bu da Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesi ile sonuçlanabilir.

İskoçya'nın da referandum ile bağımsızlık alması halinde Birleşik Krallık büyük bir toprak kaybına uğrayacak.

Kaynak: Euronews